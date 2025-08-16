Menemen FK, İki Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Menemen FK, İki Yeni Transferle Güçlendi

Menemen FK, İki Yeni Transferle Güçlendi
16.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK, Hakan Özkan ve Batuhan Özduran'ı transfer etti. Kulüp, yeni sezon için hazırlık yapıyor.

YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü, transferdeki suskunluğunu bozarak 2 takviye gerçekleştirdi. Kulübü devretme planı rafa kalktıktan sonra sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ı, teknik direktörlük görevine de Bilal Kısa'yı getiren sarı-lacivertliler, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna dahil etti. Menemen FK'da Başkan Bilgin Tokul, Hakan ile 1, Batuhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hakan Özkan'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Batuhan Özduran'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hakan Özkan, Menemen, Finans, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, İki Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:50:50. #7.12#
SON DAKİKA: Menemen FK, İki Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.