Menemen FK, Isparta 32 Spor'u Geçerek Zirveye Ortak Oldu
Menemen FK, Isparta 32 Spor'u Geçerek Zirveye Ortak Oldu

Menemen FK, Isparta 32 Spor\'u Geçerek Zirveye Ortak Oldu
14.09.2025 12:59
Menemen Futbol Kulübü, evinde Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek 3. galibiyetini aldı ve yarışa katıldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3'üncü haftaya lider giren Isparta 32 Spor'u evinde 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü önemli bir galibiyet alarak seri başlattı. Geçen hafta da Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler üst üste maçlarını kazanıp zirve yarışına ortak oldu. Evinde de ilk sevincini yaşayan Menemen FK 4 maç sonunda 3 galibiyetle 9 puana ulaşırken, teknik direktör Bilal Kısa yarışı bırakmaya niyetlerinin olmadığını söyledi. İyi bir takım haline geleceklerini belirten Kısa, "Transferin son gününde de hamleler yaptık. İyi bir oyuncu grubumuz var. Takım uyum sorununu çözdükçe daha iyi seviyeye ulaşacak" dedi.

Menemen ligde son iki sezonda Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamamıştı. Bu sezona kulüpteki devir gündemiyle belirsizlik içinde hazırlanan sarı-lacivertli kulüp, Bilal Kısa'yı teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transferde atağa kalkmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bilal Kısa, Isparta, Menemen, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Isparta 32 Spor'u Geçerek Zirveye Ortak Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
