Menemen FK Moral Buldu - Son Dakika
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Menemen FK Moral Buldu

Menemen FK Moral Buldu

Menemen FK, Türkiye Kupası'nda Elazığspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi ve moral depoladı.

05.12.2024 13:33
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste üç maç kaybeden Menemen FK, Türkiye Kupası 4. Tur'unda Elazığspor'u mağlup ederek hem bir üst tura yükseldi hem de moral depoladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yaparak ilk 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olurken, son dönemde ise aldığı sonuçlarla düşüşe geçti. Ligde oynadığı son 3 maçında 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, kötü bir seriye imza attı. Bu süreçte bir türlü toparlanmayı başaramayan İzmir ekibi, Türkiye Kupası 4. Turu'nda Elazığspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek hem bir üst tura yükseldi hem de moral depoladı. Son dönemlerde formsuz olan İzmir ekibi, kötü geçen günleri bu galibiyetle sona erdirmiş oldu. Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür de kupa maçının kendilerine büyük bir moral olduğunu ve özgüvenleri tekrar yerine getirebileceğini ifade etti.

Ligde de yeni bir sayfa açmak isteyen Menemen FK, bu hafta deplasmanda oynayacağı İzmir derbisinde üst sıralarda yer alan birebir rakiplerinden Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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