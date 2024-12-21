Menemen FK, Play-Off Hattındaki Rakibiyle Deplasmanda Kapışıyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan, hafta içi mesaisinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Menemen Futbol Kulübü, yarın devrenin son maçında Play-Off hattındaki rakiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Maltepe Hasan Polat Sahası'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Grupta 30 puanla 3'üncü basamakta yer alan Menemen FK'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, devreye galibiyetle gireceklerine inandığını söyledi.