Menemen FK, Sakaryaspor'dan Anıl Karadağ'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Menemen FK, Sakaryaspor'dan Anıl Karadağ'ı kadrosuna kattı

Menemen FK, Sakaryaspor\'dan Anıl Karadağ\'ı kadrosuna kattı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Karadağ'ı transfer etti.

14.08.2024 10:51
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Menemen FK, Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Karadağ'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon önce kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Erhan Öztürk, Eyüp Poyraz, Seçim Can Koç, Emirhan Arkutcu, Taner Gümüş, Erkan Gövercin ve Eren Fansa'yı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, şimdi de Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Karadağ'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yakup Anıl Karadağ'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Böylece 8. takviyesini gerçekleştiren İzmir ekibinin, birkaç transfer daha gerçekleştireceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menemen FK, Sakaryaspor'dan Anıl Karadağ'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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