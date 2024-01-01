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Menemen FK, Sedat Cengiz'i transfer etti - Son Dakika
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Menemen FK, Sedat Cengiz'i transfer etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, tecrübeli ofansif orta saha oyuncusu Sedat Cengiz ile anlaşmaya vardı. Daha önce Düzcespor forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında 14 maçta 7 gol kaydetmişti.

Menemen FK, Sedat Cengiz\'i transfer etti
01.01.2024 - 13:10,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde yaptığı çıkışla sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü, transferde 10 numara takviyesi yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Düzcespor forması giyen tecrübeli ofansif orta saha oyuncusu Sedat Cengiz ile anlaşmaya vardı. Kariyerine Sandıklıspor'da başlayan 31 yaşındaki oyuncu Gölcükspor, Ankaraspor, Vanspor FK, 24 Erzincanspor, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük, Tekirdağspor, Sakaryaspor, 1920 Maraşspor ve Karacabey Belediyespor formalarını da giydi. Sağ kanatta da görev yapan, kulübüyle olan sözleşmesini 27 Aralık'ta fesheden Sedat, ilk yarıda Menemen'le aynı gruptaki Düzcespor'da 14 maçta 7 golle oynadı. Menemen FK ara transferde daha önce Bucaspor 1928'den ayrılan eski oyuncusu stoper Mazlum Demir'le de el sıkışmıştı.

Kaynak: DHA
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