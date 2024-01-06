Menemen FK, transferde Emre Gündoğdu\'yu kadrosuna kattı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasının içinde yer alan Menemen Futbol Kulübü ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, transferde bir hamle daha gerçekleştirdi. Daha önce Bucaspor 1928'le sözleşmesini fesheden kaleci Kıvanç Küçükkarış ile stoper Mazlum Demir'in yanı sıra Düzcespor'dan ayrılan orta saha Sedat Cengiz'le de el sıkışan Sarı-lacivertliler, yine Düzcespor'dan orta saha Emre Gündoğdu'nun da transferini bitirdi.

Oyuncuyla prensipte anlaşma sağlayan İzmir ekibinin en kısa zamanda resmi imzayı attıracağı kaydedildi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Kahramanmaraşspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman FK ve Düzcespor formalarını terletti. Emre, sezonun ilk yarısında Düzcespor'la 12 resmi müsabakaya çıkıp 1 gol attı. Öte yandan Arnavutköy Belediyespor, Menemen FK'den Onat Kutay Kurt ile anlaşmaya vardı.