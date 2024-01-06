 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen FK, transferde Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK, transferde Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasının içinde yer alan Menemen Futbol Kulübü, transferde Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı. İzmir ekibi, Düzcespor'dan ayrılan orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşma sağladı ve resmi imzayı atmak için hazırlıklara başladı.

Menemen FK, transferde Emre Gündoğdu\'yu kadrosuna kattı
06.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:08
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasının içinde yer alan Menemen Futbol Kulübü ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, transferde bir hamle daha gerçekleştirdi. Daha önce Bucaspor 1928'le sözleşmesini fesheden kaleci Kıvanç Küçükkarış ile stoper Mazlum Demir'in yanı sıra Düzcespor'dan ayrılan orta saha Sedat Cengiz'le de el sıkışan Sarı-lacivertliler, yine Düzcespor'dan orta saha Emre Gündoğdu'nun da transferini bitirdi.

Oyuncuyla prensipte anlaşma sağlayan İzmir ekibinin en kısa zamanda resmi imzayı attıracağı kaydedildi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Kahramanmaraşspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman FK ve Düzcespor formalarını terletti. Emre, sezonun ilk yarısında Düzcespor'la 12 resmi müsabakaya çıkıp 1 gol attı. Öte yandan Arnavutköy Belediyespor, Menemen FK'den Onat Kutay Kurt ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mazlum Demir, Gündoğdu, Menemen, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, transferde Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı - Son Dakika


13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen FK, transferde Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement