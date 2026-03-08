Menemen FK'ya Evinde Yenilgi - Son Dakika
Menemen FK'ya Evinde Yenilgi

08.03.2026 18:10
Menemen FK, Gebzespor'a 2-1 yenilerek Play-Off yarışından uzaklaştı. Gebzespor umutlarını sürdürdü.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 6 maçını kazanamayıp Play-Off yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü evinde Gebzespor'a da yenildi: 1-2. Maçın 45'inci dakikasında Gebzespor lehine penaltı kararı çıktı, Emircan atışı gole çevirdi: 0-1. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Menemen FK 64'üncü dakikada Arda ile eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk Gebzespor 69'uncu dakikada Mustafa Batuhan'ın golüyle tekrar öne geçti ve müsabakayı 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Menemen FK 39 puanda kalırken, Gebzespor 51 puana yükselip Play-Off umutlarını sürdürdü.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.