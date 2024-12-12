Menemen FK, Zorlu Maçlar Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Menemen FK, Zorlu Maçlar Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Menemen FK, Zorlu Maçlar Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda kötü bir performans sergileyen Menemen FK, önünde zorlu maçlar bulunuyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, önemli pozisyonlara girdiklerini ancak gol bulmakta zorlandıklarını belirtti.

12.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle haftalarca koruğu liderlik koltuğundan inerek zirvenin 8 puan gerisinde üçüncülüğe gerileyen Menemen Futbol Kulübü, devre finalini yoğun geçirecek. Ligde cumartesi günü Karacabey Belediyespor, ardından 18 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'nü ağırlayacak Menemen, ilk yarının son maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak.

Son haftalarda özellikle skor üretmekte sıkıntı yaşayıp 4 maçta 2 gol atabilen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Oyun olarak oyuncularımdan çok memnunum. Yenilgimiz maçlarda bile önemli pozisyonlara girdik ama golü bulamadık. Son vuruşlarımızı da çok çalışarak geliştirmek zorundayız. Lig ve kupada önemli maçlarımız var. Hepsinde en iyi mücadelemizi ortaya koyup kazanan taraf olmak için mücadele edeceğiz. Üç maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Menemen, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Zorlu Maçlar Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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