Menemen Futbol Kulübü, eski oyuncusu Mazlum Demir\'le anlaştı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde art arda 4 galibiyet alarak devre arasına 31 puanla Play-Off hattında giren Menemen Futbol Kulübü ara transfere de başladı. Sarı-lacivertli kulüp Bucaspor 1928'le sözleşmesini tek taraflı fesheden eski oyuncusu stoper Mazlum Demir'le prensipte anlaştı. Karşıyaka da dahil birçok talibi olan 32 yaşındaki Mazlum'un altyapısından çıkarak toplam 9 sezon forma giydiği Menemen'e dönmeyi seçtiği öğrenildi. Menemen FK, Düzcespor'dan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüselin Atakan Üner'le de temasta. Atakan, Denizlispor'da yetiştikten sonra Altınordu, Beşiktaş, Ümraniyespor, Tuzlaspor, Afyonspor formalarını da giymişti.