Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, daha önce Eyüpspor 'a kiralanırken ardından 2021-2022 sezonunun başında Sarıyer'e transfer olmuştu. Profesyonel kariyeri boyunca 61 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 11 kez fileleri havalandırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Mertcan Açıkgöz, Menemen FK'de - Son Dakika

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