Menemenspor galibiyet peşinde

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Bursaspor'u mağlup ederek devreyi galibiyetle kapatmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor, Bursaspor'u ağırlayacak. Yarın, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 20 puanla 14. sırada bulunan Menemenspor, 17. sırada yer alan 18 puanlı Boluspor'u yenmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet alması durumunda hem rakibiyle puan farkını açacak hem de devre arası öncesinde küme düşme hattından uzaklaşarak moral bulacak.

5 maçlık yenilmezlik serisini geçtiğimiz haftada Ankara'da oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne karşı kaybeden İzmir temsilcisi, iç sahada hata yapmak istemiyor.

Menemenspor'da Toni Gomes, geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Bursaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. - İZMİR