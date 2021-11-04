Üye Girişi
Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor - Son Dakika

Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor

04.11.2021 11:18
Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 5 deplasman maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen NasaDoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, deplasman maçlarından iyi sonuçla dönmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 5 deplasman maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen NasaDoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, deplasman maçlarından iyi sonuçla dönmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak NasaDoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin geçen hafta Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta bu sezon sergiledikleri en iyi futbolu ortaya koyduğunu aktaran Laleci, kendilerini de zor bir müsabakanın beklediğini belirtti.

Rakip takımı iyi analiz ettiklerini vurgulayan Laleci, "Kazanmaya gideceğiz, bu ligde puan puandır, yenemiyorsanız da yenilmeyeceksiniz." dedi.

Laleci, kadrolarında bu ligde ilk defa oynayan futbolcularının bulunduğunu hatırlatarak, "Yavaş yavaş ligi de öğrenmeye başladılar. Her takımla kafa kafaya top oynuyoruz." diye konuştu.

Hedef bu sefer deplasmanda kazanmak

Bu sezon deplasmanlarda puan almakta zorlandıklarını kaydeden Cenk Laleci, şunları söyledi:

"En son dış sahada puanı Ankaragücü deplasmanında aldık. Onda da galiptik, yan toptan bir gol yedik ve 2-2 bitti ama bazı maçlarda çok üzülerek geri döndük. Özellikle Boluspor maçında 89. dakikada yediğimiz gol. Altınordu maçında çok üstün oynadık, son saniyede bile gol kaçırdık. Bandırma deplasmanında 81. dakikada direkten topumuz döndü, 86. dakikada gol yedik. Deplasmanda yenildiğimiz maçlar hep 1-0'lık maçlar. Bu bizi daha fazla üzdü. Bunun için de çalışma yaptık. Futbolcularımızın üzerinden şu ağırlığı almak istiyoruz. Biz de deplasmanda artık galip gelip, açılmak istiyoruz."

"Mütevazı kadrolarla çıkıyoruz"

Laleci, bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün ekonomik gücü çok fazla değil. Başkanımız sadece kendi çabalarıyla takım kurdu. Genellikle mütevazı kadrolarla çıkıyoruz. Avrupa'dan araştırdığımız bazı genç oyuncular var. Onları katmaya çalışıyoruz."

Kadroya aldıkları oyuncuları dikkatli seçtiklerini de aktaran Laleci, "Şimdi kadromuzda yer alan Toni Gomes, 9 yıl Liverpool altyapısında oynadı, onu da test ederek aldık." ifade etti.

Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor
Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor
Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor
Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor

Gençlerbirliği, İstanbulspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı 11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:21 Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu 10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 10:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
11:28 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları
10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız         
11:34
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları         
11:29
Türk bilim insanları 2 yeni deniz canlısı keşfetti! Türk bilim insanları 2 yeni deniz canlısı keşfetti! "Sinop" ve "Türk" isimlerini verdiler         
11:21
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
10:57
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı         
10:35
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki         
10:30
Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı         
10:14
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor         
09:46
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:38:52. #1.12#
SON DAKİKA: Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement