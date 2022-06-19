Menemensporlu Ahmet, Giresunspor'a yakın - Son Dakika
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Menemensporlu Ahmet, Giresunspor'a yakın

19.06.2022 12:19
Menemensporlu Ahmet, Giresunspor'a yakın

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Spor Toto 1'inci Lig'de gol kralı olan Menemensporlu Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın.

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Spor Toto 1'inci Lig'de gol kralı olan Menemensporlu Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın. 1'inci Lig'de 17 kez ağları sarsarak bu ligde 8 yıl sonra gol kralı olan ilk yerli futbolcu olmayı başaran 26 yaşındaki Ahmet'le Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilirken, Giresunspor'un en ciddi teklifi sunan taraf olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim Almanya'da amatör ligden keşfettiği Ahmet için daha önce Gençlerbirliği'nin 150 bin Euro teklifini kabul etmeyip 3 milyon TL istemişti.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemensporlu Ahmet, Giresunspor'a yakın - Son Dakika

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