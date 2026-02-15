Merih Demiral\'dan ramazan ayı boyunca iftar

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Türk Milli Takımı'nın defans oyuncusu Merih Demiral, Ramazan ayı boyunca memleketinde hayırlı bir işe imza atacak.

MERİH'TEN MEMLEKETİNDE HER GÜN 800 KİŞİYE İFTAR

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğan milli futbolcu, hemşehrilerine her akşam 800 kişilik iftar verecek. 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan ramazan ayı boyunca toplam 29 günde 23 bin 200 kişilik iftar sofrası kurmuş olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 24 maça çıkan Merih Demiral, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.