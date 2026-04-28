Merkezefendi Basket, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü - Son Dakika
28.04.2026 14:44  Güncelleme: 14:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kritik bir virajda önemli bir galibiyete imza attı. Üst üste aldığı üç yenilginin ardından toparlanmayı başaran Denizli temsilcisi, sahasında Mersin Spor'u mağlup ederek normal sezonun bitimine iki hafta kala Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

Ligde son haftalarda düşüş yaşayan Merkezefendi ekibi, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada baştan sona yüksek tempolu bir performans sergiledi. Özellikle hücumda ritim bulan ev sahibi ekip, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle fark oluşturdu. Takımın skor yükünü çeken isimler arasında Miles, Roko ve Cazalon öne çıkarken, bu üçlünün dış atış katkısı galibiyetin anahtarı oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Zafer Aktaş, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Hücum performansımız gerçekten etkileyici. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle Miles, Roko ve Cazalon ciddi anlamda üç sayı çizgisinin gerisinden şut bulup sayıya çevirdi. Mersin takımı hücum gücü çok yüksek bir ekip. Gördüğünüz gibi çok erken atış kullanıyorlar. Buna rağmen oyuncularım sahada çok iyi mücadele etti."

Avrupa hedefi sürüyor

Bu galibiyetle birlikte 11. zaferine ulaşan Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Denizli temsilcisi, sezonun son haftalarına girilirken aldığı bu galibiyetle moral depolarken, Avrupa yolunda umutlarını canlı tutmayı başardı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

