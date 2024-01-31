Merkezefendi Belediyesi Basket, yabancı oyuncularını Euroleague\'e uğurladı

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Basketbol Süper Ligi'nde 3 sezondur Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Basket, vitrine çıkardığı birçok yabancı oyuncuyu Euroleague'e uğurladı. Yalnız bu sezon takımda forma giyen 3 isim Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun yolunu tuttu. Daha önce Max Heidegger ve Nikos Rogkavopoulos'u Euroleague'de mücadele eden İspanyol ekibi Baskonia'ya gönderen Merkezefendi'nin eski yabancılarından Nate Sestina da bu yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Denizli temsilcisinin bu sezon parlattığı yabancılardan Nijerya asıllı ABD'li pivot Daniel Oturu, kısa süre içindeki performansıyla Anadolu Efes'e kiralandı.

Letonyalı guard Rihards Lomazs, geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Euroleague'deki temsilcisi Bologna'ya giderken, Oturu'nun yerine transfer edilen Moses Wright da yalnız 5 maçlık performansıyla Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu. Ligde 5 maçta 26.4 sayı, 8.4 ribaund, 1.2 asist, 1.4 top çalma, 1.4 blok ortalamaları tutturan Wright, 70 bin Euro bedelle takımdan ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde de takımın başında yer alan antrenör Zafer Aktaş'ın çalıştırdığı Merkezefendi, sezon içinde kadrosunda yaşadığı önemli değişikliklere rağmen düşme potasında yer almıyor. Denizli ekibi son olarak guard Nike Sibande'yi transfer etmişti.