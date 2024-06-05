Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi Öğrencisi Ethem Yüksel Türkiye İkincisi Oldu

Spor

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören Ethem Yüksel, Ankara'da düzenlenen 'Bedensel Engelliler Powerlifting Türkiye Şampiyonası'ndan başıyla döndü.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 3 yıldır öğrenci olan 37 yaşındaki Ethem Yüksel, ilk kez Ankara'da katıldığı Türkiye Halter Federasyonu 'Bedensel Engelliler Powerlifting Türkiye Şampiyona'nda 65 kilogram sıkletinde 100 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.

"ANKARA'DA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "İlçemizi sporun merkezi haline getirmek adına çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Halter Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 'Bedensel Engelliler Powerlifting Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencisi Ethem Yüksel'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DENİZLİ