Merkezefendi Belediyesi\'nden 19 Mayıs\'ta Spor Ödülleri

Merkezefendi Belediyesi'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda futbol, voleybol ve tenis turnuvasında dereceye giren sporcular kupaları ve madalyaları takdim edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Dereceye giren sporcularımızı kutluyor, tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda futbol, voleybol ve tenis turnuvası düzenledi. Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal tarafından takdim edildi.

Merkezefendi'de genç yeteneklerin çok fazla olduğunu belirten Başkan Doğan, "Merkezefendi'de hemşehrilerimizin spor yapma isteğini her geçen gün artırıyoruz. Spor dostu ve sporla iç içe bir ilçeyiz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz sporla ilgileniyor. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz her zaman artarak devam edecek. Turnuvamızda dereceye elde eden sporcularımıza madalyalarını ve kupalarını takdim ettik. Gençlerimizi spora teşvik etmek için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz. Turnuvamıza katılan tüm genç sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ