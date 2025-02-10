Merkezefendi\'de Zumba Master Class Coşkusu

Spor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Zumba Master Class etkinliği ile ilçedeki dans ve sporseverler bir araya geldi. Başkan Doğan, "Her şey daha sağlık ve mutlu bir Merkezefendi için" dedi.

Vatandaşı spora ve hareket etmeye teşvik etmek için dans ve aerobik hareketleri bir arada barındıran, vücudun birçok noktasının aynı anda çalışmasını sağlayan 'Zumba Master Class' Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda dans ve sporseverin yer aldığı etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katılarak Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek ve yeteneğiyle gönülleri kazanmış ZIN Aysun Batur'a hediye takdim etti. Etkinlikte Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek, yeteneğiyle gönülleri kazanmış ZIN Aysun Batur ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen zumba eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. İkinci kez düzenlenen 'Zumba Masterclass'ta Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerler ve etkinliğe katılan tüm kadınlar müziğin ritmiyle spor yaptı.

Şeniz Doğan: "Her şey daha sağlık ve mutlu bir Merkezefendi için"

Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'mizin birçok mahallesinde kadınlarımızın spor yapabileceği ve çeşitli aktiviteler yapabileceği Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimiz var. Sizlerden gelen enerji ve talebiyle birlikte hem çocuklarımıza kurs yaptırıyoruz hem de kadınlarımızın spor yapma imkanını sağlıyoruz. Buradaki en güzel şey kadınlarımızın evlerinden çıkarak bu tesislerimize gelmesi sosyalleşip keyifli vakit geçirmesi. Bu merkezler sizin gelin spor yapın, eğlenin, gülün ve dertleri orada paylaşalım dedik ve bugün bu salona baktığımda Merkezefezendi ilçemizde yaşayan kadınlar olarak büyük bir aile olduğumuzu görüyorum. Söz veriyorum daha güzel projeler, daha güzel işler ve üreten kadın modelleriyle her daim işler yapacağız. Bu yüzden kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Her şey daha sağlıklı ve mutlu bir Merkezefendi için" dedi.

Didem Zeybek: "Harika bir organizasyondu"

Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek, "Hiç durmadan 3 saat süren etkinlikte bizi yalnız bırakmayan sporseverlere çok teşekkür ediyorum. İlk defa Denizli'ye geldim ve enerjinize bayıldım. Sizlerle beraber bu sahnede olmaktan inanılmaz keyif aldım. Bizim tek bir amacımız var dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek. İyi ki varsınız" dedi. - DENİZLİ