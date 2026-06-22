Merkezefendi'nin başarılı boksörleri Türkiye Şampiyonasında ringe çıkacak - Son Dakika
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Merkezefendi'nin başarılı boksörleri Türkiye Şampiyonasında ringe çıkacak

Merkezefendi\'nin başarılı boksörleri Türkiye Şampiyonasında ringe çıkacak
22.06.2026 16:44  Güncelleme: 16:46
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Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü’nün genç boksörleri Nilsu Cemre Kapal, Fatih Görkem Akgül ve Osman Berk Kutlu, Kayseri’de düzenlenecek Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda ilçeyi ve Denizli’yi temsil edecek.

Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları, Kayseri'de düzenlenecek Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda hem Merkezefendi'yi hem de Denizli'yi temsil edecek.

Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü boks branşının başarılı isimleri Nilsu Cemre Kapal, Fatih Görkem Akgül ve Osman Berk Kutlu, Kayseri'de gerçekleştirilecek Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak.

Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların katılacağı organizasyonda mücadele edecek olan genç boksörler, elde edecekleri başarılarla hem ilçemizi hem de Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında uzun yıllardır disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdüren sporcuların başarı yolculuğunda önemli pay sahibi olan Milli Takım Boks Antrenörü ve Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü Boks Antrenörü Asiltürk Özuysal da şampiyona öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Sporcularımız Merkezefendi'yi en iyi şekilde temsil edecek"

Genç sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe büyümelerine büyük önem veriyoruz. Sporcularımızın azmi, disiplini ve kararlılığı bizleri gururlandırıyor. Kayseri'de düzenlenecek Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda ilçemizi ve Denizli'mizi temsil edecek olan Nilsu Cemre Kapal, Fatih Görkem Akgül ve Osman Berk Kutlu'ya başarılar diliyorum. Sporcularımızın yetişmesinde büyük emeği bulunan Milli Takım Boks Antrenörümüz ve kulübümüzün boks antrenörü Asiltürk Özuysal'a da teşekkür ediyor, şampiyonada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi'nin başarılı boksörleri Türkiye Şampiyonasında ringe çıkacak - Son Dakika

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