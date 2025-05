Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nde Mustafa Taş Başpehlivan Oldu

Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakaları sona erdi. 750 pehlivan, 34 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı, final müsabakasında Mustafa Doğan Özkaya'yı mağlup eden Mustafa Taş kazandı.

Sporun her türlü branşında etkinlikler düzenleyen Merkezefendi Belediyesi, daha önce iki kez gerçekleştirdiği yağlı pehlivan güreşlerinin üçüncüsünü düzenledi. Şemikler Spor Tesisleri'nde yapılan ve üçüncüsü düzenlenen Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarına Merkezefendili ve Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Mücadelelerin başladığı andan itibaren tribünleri dolduran güreş severler birbirinden heyecanlı müsabakaları heyecanla izledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu yılki Güreş Ağası Ali Çoban, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol üyeleriyle birlikte sahada şeref turu atarak vatandaşları selamladı.

Sabah saat 10.00'da başlayan müsabakalar sonunda tüm boylarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Merkezefendi Belediyesi 3. Yağlı Pehlivan Güreşlerinin finalinde ise Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya karşı karşıya geldi. Seyircilerin dikkatle izlediği ve kıran kırana geçen mücadele sonunda Mustafa Taş rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu. Başpehlivan Taş'a altın kemerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Güreş Ağası Ali Çoban takdim etti. Tüm boylarda dereceye giren güreşçilere de ödüllerini protokol üyeleri verdi. Merkezefendi'de birinci ve ikinci kez düzenlenen yağlı güreşlerin Güreş Ağaları Mehmet Yukarıca ve Ahmet Turan da 3. kez düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşlerine katıldı.

Vatandaşların yağlı güreşe yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ata sporumuz olan yağlı güreşler, milletimizin yüzyıllardır yaşattığı çok özel bir mirastır. Bu organizasyon vesilesiyle hemşehrilerimizin bir araya gelerek coşku içinde müsabakaları izlemesi, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi bizler için çok kıymetli. Her seferinde artan bir ilgiyle 3. kez düzenlediğimiz 'Merkezefendi Yağlı Güreşlerimize' katılan başpehlivanlarımıza, emek veren ekip arkadaşlarımıza ve tribünleri dolduran kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde sporun her dalına destek veriyoruz. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz her zaman devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ