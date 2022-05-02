Merkezefendi'ye galibiyet yetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi'ye galibiyet yetecek

02.05.2022 13:43
Merkezefendi'ye galibiyet yetecek

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle son haftaya düşme korkusuyla giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e ilk sezonunda lige tutunması için son maçta Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yenmesi yetecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle son haftaya düşme korkusuyla giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e ilk sezonunda lige tutunması için son maçta Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yenmesi yetecek. HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un daha önce matematiksel olarak küme düşmeyi garantilediği ligde dün düşme hattındaki Semt77 Yalovaspor, Bahçeşehir Koleji'ne erteleme maçında 84-77 yenilerek 7 galibiyette kaldı.

Bu sonuçla Merkezefendi gibi 8 galibiyeti olan Petkimspor ligde kalırken, düşen takım Denizli temsilcisi veya Yalovaspor olacak. Merkezefendi son hafta Bahçeşehir'i yenerse Yalova'nın Anadolu Efes deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun kümede kalacak. Hem Merkezefendi hem Yalova yenilirse Denizli temsilcisi yine kurtulacak. Denizli ekibi son hafta yenilir, Yalova ise kazanırsa küme düşen taraf olacak. Olası puan eşitliğinde ikili averajda Yalova'nın gerisinde olan Merkezefendi, Petkimspor'un da dahil olduğu üçlü averaj ihtimalinde de küme düşecek.


YORUMLAR
500
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi Aliağa Petkimspor'un Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda gözü Yalova'da olacak Aliağa Petkimspor'un Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda gözü Yalova'da olacak

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Bahçeşehir, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'ye galibiyet yetecek - Son Dakika


Son Dakika
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi'ye galibiyet yetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement