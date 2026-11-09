Mersin Akdeniz'de bisiklet turunda çocuklar madde bağımlılığına karşı pedal çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Akdeniz'de bisiklet turunda çocuklar madde bağımlılığına karşı pedal çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz\'de bisiklet turunda çocuklar madde bağımlılığına karşı pedal çevirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

3. Akdeniz Bisiklet Turu, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yüzlerce çocuk ve gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Muhtar Mehmet Dindar'ın öncülüğünde ve Akdeniz Kaymakamlığının desteğiyle düzenlenen turda sağlıklı yaşam ve madde bağımlılığına karşı farkındalık amaçlandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Akdeniz Bisiklet Turu, çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, gençlerin spora yönlendirilmesi ve madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar öncülüğünde düzenlenen bisiklet turu, Akdeniz Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirildi. Organizasyona yüzlerce çocuk ve genç katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve gençler, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekmek amacıyla bisikletleriyle pedal çevirdi. Tur kapsamında gençlerin kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutulması, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, amaçlarının yalnızca bisiklet turu düzenlemek olmadığı belirtilerek, çocukları sporla buluşturmak, gençlere sahip çıkmak ve madde bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Dindar, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, onları kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutmak, sağlıklı ve bilinçli bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz 3. Akdeniz Bisiklet Turunu büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdik" dedi.

Yüzlerce çocuğun ve gencin aynı amaç doğrultusunda pedal çevirmesinin gelecek adına umut verici olduğu belirten Dindar, gençlere spor alanları ve sosyal imkanlar sunulmasının önemine dikkat çekti.

Dindar, etkinliğe destek veren Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci başta olmak üzere kurumlara, bisiklet derneklerine, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Mersin AkdenizAkdenizMersinÇocukYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:07
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
15:00
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:01
İzmir’de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
İzmir'de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:49:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin Akdeniz'de bisiklet turunda çocuklar madde bağımlılığına karşı pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android