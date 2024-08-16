Mersin, Basketbol Süper Liglerinde 3 Takımla Temsil Edilecek - Son Dakika
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Mersin, Basketbol Süper Liglerinde 3 Takımla Temsil Edilecek

Mersin, Basketbol Süper Liglerinde 3 Takımla Temsil Edilecek

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3 takımla temsil edilecek. ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsusspor ve Mersinspor başarı kovalayacak.

16.08.2024 12:50
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Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3 takımla temsil edilecek.

2024-2025 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Mersinspor başarı kovalayacak.

Geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi kupasını play-off final serisinde Fenerbahçe'ye kaybeden, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni de dördüncü tamamlayan ÇBK Mersin ile 12. sırada bitirdiği ligde kalmayı başaran İlkem Yapı Tarsusspor, 2024-2025 sezonunda zirveye ulaşmaya çalışacak.

Erkeklerde de 10 yıl sonra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersinspor, sezona bu kulvarda kalıcı olma hedefiyle başlayacak.

Ceylan: "Mersin artık basketbol kenti oldu"

Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Ceylan, AA muhabirine, kentin basketbolda geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi.

Takımların önemli transferler yaptığını belirten Ceylan, "Bu sezon basketbola doyacağız. Erkekler ve kadınlar süper liglerinde üst düzey maçlar oynanacak. Mersin artık basketbol kenti oldu." dedi.

Mersinspor Genel Menajeri Tolga Köklen ise 3 takımın süper liglerde mücadele edecek olmasının kent için önemli olduğunu vurguladı.

Kulüplerin, Mersin'in tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Köklen, "Seyirciler için farklı bir heyecan olacak. Kulüpler birbirinden kaliteli ve güzel yatırım yaptı. Takımların şehir için bütünleştiğini düşünüyorum." diye konuştu.

İnceer: "Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk hedefliyoruz"

ÇBK Mersin Genel Menajeri Aslı İnceer, yine Türkiye ve Avrupa'da iddialı olduklarını dile getirdi.

Kuruldukları günden itibaren amaçlarının Mersin'i bir basketbol kenti yapmak olduğunu aktaran İnceer, "Bu sezon kentteki 3 takımın süper ligde mücadele edecek olması, hedeflerimize adım adım ilerlediğimizin en büyük göstergesi. Mersin halkı bu sezon çok güzel maçlar izleme imkanı yakalayacak. Bu sene Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlkem Yapı Tarsusspor??????? Başantrenörü Cihat Barış Akgün de taraftarların güzel karşılaşmalar izleyeceğini belirterek, "Kentin basketbola güzel hizmetleri var. Umarım 3 takım da ligde en iyisini yaparak buna en güzel karşılığı verir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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