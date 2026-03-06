Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Allen 13, Kennedy Beren Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Iagupova 9, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 14, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 8, Fasoula 11, Fraser 15, Okonkwo 8, İdil Saçalır 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, İlayda Güner 3, Toure 6
1. Periyot: 24-30
Devre: 51-42
3. Periyot: 74-59
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-83 yendi.
ÇİMSA ÇBK Mersin ile Beşiktaş BOA, çeyrek finalin ikinci maçında 21 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Seride iki galibiyete ulaşan taraf, yarı finale yükselecek.
Son Dakika › Spor › Mersin, Beşiktaş'ı Saha Avantajıyla Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?