Mersin, Beşiktaş'ı Saha Avantajıyla Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin, Beşiktaş'ı Saha Avantajıyla Yendi

06.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇİMSA ÇBK Mersin, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş BOA'yı 91-83 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Allen 13, Kennedy Beren Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Iagupova 9, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 14, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 8, Fasoula 11, Fraser 15, Okonkwo 8, İdil Saçalır 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, İlayda Güner 3, Toure 6

1. Periyot: 24-30

Devre: 51-42

3. Periyot: 74-59

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-83 yendi.

ÇİMSA ÇBK Mersin ile Beşiktaş BOA, çeyrek finalin ikinci maçında 21 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Seride iki galibiyete ulaşan taraf, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Mersin, Çimsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin, Beşiktaş'ı Saha Avantajıyla Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:54:04. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin, Beşiktaş'ı Saha Avantajıyla Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.