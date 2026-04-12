Mersin Bisiklet Turu'nda İlk Türk Şampiyon
12.04.2026 16:20
Serdar Anıl Depe, Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nu kazanarak ilk Türk şampiyon oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin) Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe, genel klasman birincisi oldu.

Bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen organizasyonun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Türk sporcuların da arasında olduğu 31 ülkeden 130 bisikletçi, Akdeniz-Yenişehir-Mezitli etabında ter döktü.

Sporcuların sahil şeridi boyunca pedal çevirdiği tur, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi.

Etabı, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Mustafa Tarakçı birinci, Belaruslu Aliaksei Shnyrko ikinci, Tarakçı'nın takım arkadaşı Ramazan Yılmaz üçüncü tamamladı.

Organizasyonun ilk Türk şampiyonu

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan ve 4 gün süren Tour of Mersin'in genel klasmanında ilk sırada yer alan Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe, "turuncu mayo"nun sahibi oldu.

Milli sporcu, Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ilk Türk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

Çekya'dan Thomas Pridal'ın ikinci olduğu organizasyonu, Belçikalı Gianni Marchand üçüncü bitirdi.

Takım şampiyonu Belçika'dan "Tarteletto–Isorex"

Sporcuların 4 günde 477 kilometre yol katettiği turda, Belçika'nın "Tarteletto–Isorex" takımı şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonun bitiş noktasındaki alanda düzenlenen törende dereceye giren takım ve bisikletçilere ödülleri verildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve ekiplere teşekkür etti.

Ödül törenine, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz de katıldı.

Kaynak: AA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
