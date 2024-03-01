Mersin Büyükşehir Belediyesi galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nde son 9 maçını kazanarak OGM Ormanspor maçında da galip gelmeyi hedefliyor. Başantrenör Can Sevim, takımın iyi bir çıkış yakaladığını ve play-off'larda süper lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

01.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:08
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 9 maçından galibiyetle ayrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), OGM Ormanspor maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor.

Geçen hafta sahasında ağırladığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor galibiyetiyle puanını 45'e yükselterek 3. sıraya yerleşen MSK, 3 Mart'ta OGM Ormanspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MSK Başantrenörü Can Sevim, özellikle son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, takım içinde güzel bir kimyanın oluştuğunu dile getirdi. Takımdan 5 oyuncunun ayrımasının ardından yerlerine 5 oyuncu transfer ettiklerini ifade eden Sevim, "Farklı zamanlarda gelen oyuncularımızın istediğimiz sisteme alışıp beraber oynamayı öğrenmeleri biraz zaman aldı. Her gelen oyuncuda bu süreç uzadı. Ama yapmak istediğimiz o agresif yapıyı, savunmada minimum sayıyı yiyen, hızlı bir şekilde açık saha geçen, daha atlet, çembere dikine gidebilen bir takım oluşturmayı başardık. Zaman içerisinde de bunu yarı sahadaki hücum sistemimizle, savunmadaki agresifliğimizle birleştirerek, üst üste galibiyetler aldık" dedi.

Galibiyet serisini sezon sonuna sürdürmek istediklerini vurgulayan Sevim, "Daha oynayacağımız 8 maç var ve hepsini kazanmak istiyoruz. Ondan sonra da play-off'larda da iyi oyunumuzu sürdürerek süper lige çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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