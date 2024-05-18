Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol\'u yenerek finale yükseldi

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Türkiye Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek, finale yükseldi.

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde 25-22 geriye düşen Mersin temsilcisi, devreyi de 46-45 mağlup tamamladı. Üçüncü çeyrekte 66-60'lık skorla üstünlüğü ele geçiren MSK, son çeyrekte farkı açarak Gaziantep Basketbol'u 91-74 yendi. Bu sonuçla Play-off'ta finale yükselen MSK, 20 Mayıs Pazartesi günü Sigortam.Net ile Finalspor arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

"Şampiyon olarak lige çıkacağız"

Maçın ardından değerlendirme yapan teknik sorumlu Can Sevim, Gaziantep Basketbol'u mücadelesinden dolayı tebrik ederek, "Gerçekten güzel bir sezon geçirdiler. Bize karşı da çok iyi mücadele ettiler. Değerli genç oyuncuları ve iyi bir yapılanmaları var. Bunun da hakkını verdiklerini düşünüyorum" dedi. Zorlu bir seri geçirdiklerini ifade eden Sevim, "Buradaki iki maçtan birini kazanacağımızı biliyordum. Bu işi Mersin'e bırakmadık. Şimdi final yolu açıldı. Artık rakibimizi bekleyeceğiz ve onu da geçip şampiyon olarak lige çıkacağız" diye konuştu. - MERSİN