Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u yenerek finale yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol\'u yenerek finale yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek, finale yükseldi. MSK, 20 Mayıs Pazartesi günü Sigortam.Net ile Finalspor arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

18.05.2024 01:07  Güncelleme: 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek, finale yükseldi.

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde 25-22 geriye düşen Mersin temsilcisi, devreyi de 46-45 mağlup tamamladı. Üçüncü çeyrekte 66-60'lık skorla üstünlüğü ele geçiren MSK, son çeyrekte farkı açarak Gaziantep Basketbol'u 91-74 yendi. Bu sonuçla Play-off'ta finale yükselen MSK, 20 Mayıs Pazartesi günü Sigortam.Net ile Finalspor arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

"Şampiyon olarak lige çıkacağız"

Maçın ardından değerlendirme yapan teknik sorumlu Can Sevim, Gaziantep Basketbol'u mücadelesinden dolayı tebrik ederek, "Gerçekten güzel bir sezon geçirdiler. Bize karşı da çok iyi mücadele ettiler. Değerli genç oyuncuları ve iyi bir yapılanmaları var. Bunun da hakkını verdiklerini düşünüyorum" dedi. Zorlu bir seri geçirdiklerini ifade eden Sevim, "Buradaki iki maçtan birini kazanacağımızı biliyordum. Bu işi Mersin'e bırakmadık. Şimdi final yolu açıldı. Artık rakibimizi bekleyeceğiz ve onu da geçip şampiyon olarak lige çıkacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement