Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi 'Gençlik ve Spor Strateji Çalıştayı' düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin 'Gençlik ve Spor Strateji Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, dairenin ilgili müdürleri ve personeli, belediye birimlerinden temsilciler, akademisyenler, öğrenciler, spor alanında çalışmalar yapan özel ve resmi kurumlar ile STK ve oda temsilcileri bir araya geldi. 'Spor Turizmi', 'Spor Tesisleri', 'Kadın ve Spor', 'Kültür, Sanat ve Spor', 'Nitelikli Eğitim ve İstihdam', 'Bağımlılık' ve 'Dezavantajlı Gruplar' masalarının oluşturulduğu çalıştayda; Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği spor projeleri değerlendirilirken, proje planlaması yapılarak, 2025-2029 Strateji Planı'na dahil olacak spor hizmetleri çalışmalarına dair öneriler alındı ve masa raporları sunuldu.

"Buradan çıkacak fikirler bizi yönlendirecek"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Taşkın, geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buradan çıkacak fikirler bizi yönlendirecek. Bu fikirleri stratejik planımıza koyup, uygulamaya çalışacağız" dedi. Turizmde en önemli konulardan birinin spor turizmi olduğunu ifade eden Taşkın, bütün dünyada spor turizminin ön planda olduğunu kaydetti. Dünya genelinde spor turizminin, turizmden aldığı payın yüzde 30 civarı olduğuna dikkat çeken Taşkın, " Türkiye'nin spor turizmi alanında en önemli kentlerinden biri Mersin olacak. Bunun için her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Küçük çocuklardan, yaş almışlara kadar herkese spor yaptırıp spor bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda büyük organizasyonlarımız var. Mersin Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Maratonu, Tour of Mersin gibi büyük organizasyonlarımız var. Hedefimiz bu çalıştaydan çıkan fikirleri de alarak daha geniş kapsamlı çalışmalar yapmak" şeklinde konuştu.

"Spor adına yapılan her şeyi takdirle karşılıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan da spor adına yapılan her şeyi takdirle karşıladıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalıştay yapmasının spor adına mutluluk verici olduğunu dile getiren Yıldızbakan, amaçlarının sporu daha yukarılara taşımak olduğunu kaydetti.

Sporun temelinin tesis olduğunu vurgulayan Yıldızbakan, "Çünkü tesis ve malzeme olmadan spor yapmak mümkün değildir. Mersin'de devamlı gelişen ve çoğalan bir nüfus var. Bu nüfusun paralelinde tesislerin nasıl arttırılacağı, nasıl daha verimli hale getirileceği konusunda fikir alışverişlerinde bulunduk" diye konuştu.

"Kadın ve spor konusunda değerli çalışmalar var"

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Dr. Gizem Akarsu ise farklı branşlarda birçok hoca ile bir arada olmanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Hem var olan projeler üzerine, hem de önerilen projeler üzerine konuştuklarını belirten Akarsu, "Önümüzdeki 5 yıl için yapılacak çalışmalarla ilgili çok kıymetli fikir birlikleri var. Gerçekten kadın ve spor konusunda değerli çalışmalar var. Özellikle savunma sporlarında kurslar var, sabah sporları var. Bunun dışında kadınlarla ilgili yapılan etkinlikler var. Geliştirilmesi gereken kısımlar da var. Biz daha çok bunun üzerinde duruyoruz. Özellikle yüzme, yeni bir branş olan pickleball, savunma sporları, pilates, yoga gibi farklı branşlarda etkinlikler yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Bizim için önemli olan şey kapsayıcılık ve erişilebilirlik"

Kent Konseyi Gençlik Meclisi temsilcisi avukat Başak Keskin de Büyükşehir Belediyesinin karar alma süreçlerinde katılımcılığı önemsediğini belirtti. Gençlik ve spor odaklı bir çalışma olmasının bir genç olarak kendisini mutlu ettiğini ifade eden Keskin,"Masam 'Dezavantajlı Gruplar'dı. Biz engelli ve göçmenler üzerine daha fazla durduk. Birçok dezavantajlı grup hakkında konuştuk ama en çok önemsediğim konulardan biri erişilebilirlik. Bizim için önemli olan şey kapsayıcılık ve erişilebilirlikti" diye konuştu.

Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü Başkanı Fuat Aracı ise spor turizmi konusunda kentin ihtiyaçları, eksiklikleri ya da yapılan işlerin düzenlenmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. - MERSİN