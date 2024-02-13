Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Kır Çiçekleri\' Projesiyle Spor Başarılarına Devam Ediyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında yetişen spora yetenekli kız çocukları, katıldıkları spor organizasyonlarında önemli dereceler almaya devam ediyor.

Katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklar ve önemli derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri', Mersin'i temsil etmeye devam ediyor. Bursa ve Ankara'da katıldıkları spor organizasyonlarında önemli dereceler elde ederek kente dönen genç sporcular, bugüne kadar elde ettikleri şampiyonluk ve bireysel derecelere yenilerini ekledi.

Nidanur Turhan gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu

Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen 'U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılan kır çiçekleri sporcularından Nidanur Turhan, gülle atmada 11.47 ile Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer sporcu Songül Karol da 300 metrede 43.74'lük derecesi ile Türkiye 4.'lüğü elde etti.

Zeynep Karaoğlan, Gülseren Feyza Uysal, Semiha Savaş ve Ayşegül Karataş'ın yer aldığı 2009 doğumlu sporculardan oluşan 4x200 metre bayrak takımı ile Songül Karol, Miraç Tarhan, Elif Azra Senateş ve Gizem Keskin'in yer aldığı 2010 doğumlu sporculardan oluşan 4x200 metre bayrak takımı da Türkiye 3.'sü oldu. Bu sonuçlarla beraber kır çiçekleri sporcuları, 7 Türkiye derecesi ile Mersin'e döndü.

Ankara'da düzenlenen 'Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda (18 yaş altı) 49 kiloda yarışan 'Kır Çiçeği' sporcusu Reyhan Opçin de 21 sporcu arasında Türkiye 4.'sü olma başarısı gösterdi. - MERSİN