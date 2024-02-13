Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Kır Çiçekleri\' Projesiyle Spor Başarılarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında yetişen spora yetenekli kız çocukları, katıldıkları spor organizasyonlarında önemli dereceler almaya devam ediyor.
Katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklar ve önemli derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri', Mersin'i temsil etmeye devam ediyor. Bursa ve Ankara'da katıldıkları spor organizasyonlarında önemli dereceler elde ederek kente dönen genç sporcular, bugüne kadar elde ettikleri şampiyonluk ve bireysel derecelere yenilerini ekledi.
Nidanur Turhan gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen 'U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılan kır çiçekleri sporcularından Nidanur Turhan, gülle atmada 11.47 ile Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer sporcu Songül Karol da 300 metrede 43.74'lük derecesi ile Türkiye 4.'lüğü elde etti.
Zeynep Karaoğlan, Gülseren Feyza Uysal, Semiha Savaş ve Ayşegül Karataş'ın yer aldığı 2009 doğumlu sporculardan oluşan 4x200 metre bayrak takımı ile Songül Karol, Miraç Tarhan, Elif Azra Senateş ve Gizem Keskin'in yer aldığı 2010 doğumlu sporculardan oluşan 4x200 metre bayrak takımı da Türkiye 3.'sü oldu. Bu sonuçlarla beraber kır çiçekleri sporcuları, 7 Türkiye derecesi ile Mersin'e döndü.
Ankara'da düzenlenen 'Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda (18 yaş altı) 49 kiloda yarışan 'Kır Çiçeği' sporcusu Reyhan Opçin de 21 sporcu arasında Türkiye 4.'sü olma başarısı gösterdi. - MERSİN
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Eski CHP Milletvekili Tekin, sosyal medyadan duyurduğu istifasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" gibi ifadelerle partisini eleştirdi.
Afrodit lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.
Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.
Kolombiya hükümeti, çetelerle mücadele kapsamında ülke geneli tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. Adalet Bakanı Nestor Osuna, son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik şiddet olayları nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Hapishanelerde güvenlik güçlerinin operasyon yapabileceği ve suç işleyenlerin başka hapishanelere nakledileceği ifade edildi.
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Spor › Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Kır Çiçekleri' Projesiyle Spor Başarılarına Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?