Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i yenerek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i yenerek Süper Lig'e yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net\'i yenerek Süper Lig\'e yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i 83-72 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Mersin ekibi, 10 yıl sonra Süper Lig'e dönme başarısı gösterdi. 2013-2014 sezonunda küme düşen ve faaliyetlerini sonlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden kuruldu ve 2021-2022 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıktı. Play-off sürecinde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ve Gaziantep Basketbol'u eleyen Mersin ekibi, finalde de Sigortam Net'i mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

01.06.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Sigortam Net'i 83-72 yenerek seriyi 3-1 kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 16-16 berabere biterken, ikinci periyotta rakibinden daha iyi mücadele eden Mersin ekibi, soyunma odasına 42-34 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayarak üçüncü çeyreği 59-53 önde kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, müsabakayı 83-72 kazandı.

10 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de 10 sezon mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunda küme düşen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kötü gidişatın alt liglerde de durdurulamaması üzerine faaliyetlerini 2018'de sonlandırdı. Mersin ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden parkelere dönüp 2021-2022 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıktı.

Bu sezon ligi 60 puanla üçüncü sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan Mersin ekibi, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde de Gaziantep Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, play-off final serinde de Sigortam Net'i 3-1 yenerek Süper Lig vizesi aldı.

Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Belediyesi, Gaziantep, Gençlik, Sigorta, Türkiye, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i yenerek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 22:21:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i yenerek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement