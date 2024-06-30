Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Sporbüs\' Projesiyle Çocukları Sporla Buluşturuyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin 'Sporbüs' projesi kapsamında, özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklar spor etkinlikleriyle buluşmaya devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyetin 100. yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' sloganıyla başlattığı 'Sporbüs' projesiyle çocuklara spor branşları tanıtılırken, parkur yarışları da düzenleniyor. Çocuklar gün boyu hareket etmenin yanı sıra hem bireysel hem de takım sporlarını deneyimliyor.

"13 ilçemizde yaz boyunca etkinliklerimiz devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Kubilay Yorulmaz, "'Yüzde 100 Cumhuriyet, Yüzde 100 Spor' sloganıyla yola çıktığımız Sporbüs Projesinde, kentimizin bütün kırsal kesimlerindeki çocukları sporla tanıştırıyoruz. Bununla alakalı spor çeşitliliği ve temel spor eğitimi veriyoruz. İlçeler de dahil olmak üzere bütün kırsal kesimlerdeki etkinliklerimiz devam edecek" dedi. Çocukların çok mutlu olduklarını gözlemlediklerinden söz eden Yorulmaz, "Birçoğu bu sporların hiçbiri ile daha önce tanışmadı ve çok olumlu dönüşler aldık. Biz de yaptığımız işten mutluluk duyuyoruz. İlçelerimizdeki kırsal alanlarda Sporbüs Projemiz devam edecek" diye konuştu.

"Çocuklarımız mutlu, aileleri mutlu, bizler de mutluyuz"

Değirmençay Mahalle Muhtarı Rıdvan Işık, Sporbüs Projesinin çok güzel olduğundan söz ederek, etkinliğin çok heyecanlı geçtiğini dile getirdi. Işık, "Mersin Büyükşehir Belediyemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Böylesine güzel bir projeye imza attıkları için onur duyuyoruz. Çocuklarımız mutlu, aileleri mutlu, bizler de mutluyuz" dedi. Projenin mahallelerine ilk kez geldiğini söyleyen Işık, "Böyle bir etkinlik burada ilk defa oluyor ve çok da güzel oldu. Çocuklarımız aşırı mutlular, çok iyi bir netice elde ettiğimizi düşünüyoruz" diyerek, mahallelerine Sporbüs Projesinin daha sonra da gelmesini istediklerini ifade etti.

Çocuklar 'Sporbüs' ile doyasıya eğlendi

Çocuklardan Elif Sude Ay ise parkur yapıp, basket attıklarını ve etkinliğin güzel ve eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Buraya köydeki bütün çocuklar geldi. Sporbüs'ün daha sık gelmesini isterim. Ben yaz tatilini geçirmek için köye geldim ve tatil için güzel bir aktivite oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi. - MERSİN