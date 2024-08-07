Mersin Büyükşehir Belediyesi Sporbüs Projesiyle Çocukları Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sporbüs Projesiyle Çocukları Sporla Buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sporbüs Projesiyle Çocukları Sporla Buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sporbüs projesiyle kent genelindeki çocuklar sporla buluşuyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları sporla buluşturan Sporbüs aracı Gülnar ve Mut'ta mola verdi.

07.08.2024 10:42  Güncelleme: 10:48
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Sporbüs projesiyle kent genelindeki çocuklar sporla buluşuyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları sporla buluşturan Sporbüs aracı Gülnar ve Mut'ta mola verdi.

Çocuklara spor sevgisini aşılamak ve sporu sevdirmek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. Yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' sloganıyla hayata geçirdiği Sporbüs projesiyle kent genelindeki çocuklar sporla buluşuyor. Mersin'i karış karış gezen mobil spor aracı ile özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar sporun çeşitli branşları ile tanıştırılırken, spora yatkın ve yetenekli olanlar da proje sayesinde keşfediliyor. Antrenörler eşliğinde eğitsel parkur oyunlarını deneyimleyen çocuklar, bu sayede zinde ve sağlıklı kalmanın yolunun spordan geçtiğini keşfediyor. Her hafta farklı bir adreste çocukları sporla buluşturan mobil aracın bu haftaki ilk durağı Gülnar'da 100. Yıl İlkokulu olurken, ikinci durağı ise Mut'ta Karacaoğlan Çınaraltı Parkı oldu. Oyun parkurunda gün boyu eğlenceli zaman geçiren çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte farklı bir aktivite yapmanın da tadını çıkardı.

"Sporbüs sayesinde çocuklar deşarj oluyorlar"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı antrenörü Zeki Biçer, mobil aracının Mersin'i karış karış karış gezdiğini belirterek, "Sporbüs aracımızla Gülnar ve Mut'ta düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklar bir arada oynayıp, kaynaştı. Özellikle yaz aylarında evde oturup sıcaktan bunalan çocuklar için bu etkinlik farklı bir deneyim oldu. Sporbüs sayesinde çocuklar deşarj oluyorlar ve enerjilerini atıyorlar" dedi.

Kent merkezindeki çocukların spor konusunda daha avantajlı olduğunu ifade eden Biçer, "Şehre yakın yerlere nazaran kırsaldaki çocuklarımız sportif anlamda biraz daha dezavantajlı oluyorlar. Biz de onların yanına giderek, bu dezavantajı elimizden geldiğince onların lehine çevirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarım bu etkinliğe katılsın diye 30 kilometre yol geldim"

Mut ilçesine bağlı Çortak Mahallesi Muhtarı Osman Örs de etkinliği duyunca 3 kızını da alıp geldiğini söyledi. Etkinlikte çocukların eğlendiğini belirten Örs, "Çocukların yanı sıra bizler de eğlendik. Daha önce Mut'ta böyle şeyler yoktu. Artık Mersin'de çocuklara yönelik etkinlikleri daha çok görüyoruz. Çocuklar evde kaldığı zaman telefona, bilgisayara dalıyorlar. Sırf Çortak'tan çocuklarım bu etkinliğe katılsın diye 30 kilometre yol geldim" dedi.

Sporbüs sayesinde çeşitli branşlarda sporları deneyimleyen çocuklar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

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