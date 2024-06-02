Mersin Büyükşehir Belediyesi Süper Lig\'e çıktı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gelecek sezon Süper Lig'e uygun, güçlü bir kadro ve teknik yapıyla mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye Basketbol Ligi play-off final mücadelesinde Sigortam Net'i geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı. Basketbolcuların sevincine ortak olan Başkan Seçer, MSK'nın Mersin'i Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti. Oldukça mücadeleli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Seçer, "Aslında sezon başında takım biraz formsuzdu, ilerleyen günlerde antrenör değişikliğiyle ivme kazandı ve sonuç itibariyle Süper Lig'e çıktı" dedi.

Gelecek sezon Süper Lig'e uygun, güçlü bir kadro ve teknik yapıyla mücadele edeceklerine dile getiren Seçer, "Gelecek sezon Mersinlilere çok zevkli maçlar izleteceğiz. Mersinimize ve takımımıza hayırlı olsun. Tüm sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi kutluyoruz" diye konuştu.

"Mersin halkı bu şampiyonluğu hak etti"

Başantrenör Can Sevim ise şampiyonluğu Mersin halkına armağan etti. Sezon boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların şampiyonlukta önemli katkısı olduğunu belirten Sevim, "Mersin halkı bu şampiyonluğu hak etti. Bizi inanılmaz şekilde desteklediler. Sonunda da şampiyonluk geldi. Seneye takımımızı ve şehrimizi Süper Lig'de temsil edeceğiz. Hedeflerimiz büyük ve daha da büyük hedeflere ulaşacak gücümüz var. Adım adım gideceğiz. Daha yolun başındayız. Bu sadece bu yıl için bir hedefti. Seneye hedeflerimiz bambaşka olacak. Umarım hepsine teker teker ulaşacağız" dedi.

Başta Başkan Seçer olmak üzere kulüp yöneticileri ve teknik ekibe teşekkür eden Sevim, "Sonuç olarak bu iş tek bir kişinin işi değil. Hep beraber aynı hedefe doğru gittiğin zaman başarılı olabiliyorsun. Herkes bu emeği ve özveriyi ortaya koydu. Herkes bu takım için gecesini gündüzüne kattı. Sonunda şampiyon olduk" ifadelerini kullandı. - MERSİN