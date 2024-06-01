Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi\'ne yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi Play-off finali dördüncü maçında, Sigortam Net'i 83-72 mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), seride 3-1 öne geçerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Can Mavisu, Turgut Işık, Uğur Akyıldız
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Canberk Kuş 8, Berkay Sinirlioğlu 4, Simmons 37, Gökhan Yazıcıoğlu 9, Kairys 11, Hüseyin Akın Kandemir 6, Yiğitcan Turna 2, Deniz Çelen 2, Ramazan Tekin 4, Burak Gözeneli
Sigortam Net: Serkan Menteşe 4, Berkay Bayar 2, Gueye 4, Mehmet Özdoğan 2, Sherrill 38, Engin Kalkan 9, Emir Adıgüzel 3, Doğukan Şanlı, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Erdem İlter 5
1. Periyot: 16-16
Devre: 42-34 (MSK lehine)
3. Periyot: 59-53 (MSK lehine) - MERSİN
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