Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaz Kurslarıyla Geleceğin Voleybolcularını Yetiştiriyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin voleybol branşında açtığı yaz kurslarında geleceğin sporcuları yetişiyor. Kursa başlayan çocuklar, milli takım formasını hayal ederken, veliler de eğitimlerin ücretsiz ve profesyonel olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Futboldan, basketbola, yüzme sporlarından, voleybola birçok branşta her yaştan vatandaşı sporla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz kurslarıyla da yaz tatiline giren çocukları unutmadı. Mersin'de 'Bütün çocuklar spor yapsın' diye hemen hemen her branşta kurslar açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın voleybol branşında açtığı kursa 130 çocuk katıldı.

Hakan Şahbaz: "Daha çok çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli voleybol antrenörü Hakan Şahbaz, ellerinden geldiğince daha çok çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Şu anda 130 çocuğun kursa katıldığını belirten Şahbaz, yaz kurslarında çocukların hem mutlu olduğunu, hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleştiğini kaydetti. Kursların ücretsiz olduğunu ifade eden Hakan Şahbaz, "Voleybola dair her türlü eğitimi veriyoruz. Şu anda 5 grubumuz var. Veliler, öğrencilerimizden daha memnunlar. Antrenmanlara heyecanla geliyorlar. Antrenmanı izliyor, yeni arkadaşlıklar ediniyorlar" dedi.

Emrah Çakuş: "Kızım voleybolu profesyonel olarak oynamak istiyor"

Velilerden Emrah Çakuş ise, "Kursa katıldığından beri kızımın becerileri ve özgüveni yükseliyor. Geçen sene de yüzme kursuna katılmıştı. Voleybola da severek geliyor. Belediyenin sunduğu imkanlar gayet güzel. Çocuklarımız, profesyonel bir kurstan alabileceklerinin eğitimin aynısını alıyorlar. Bu imkanı sunan yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kızı voleybol kursuna gelen Çiğdem Kırklar da, "Kızım voleybolu profesyonel olarak oynamak istiyor. Daha önce gelen arkadaşlar vesile oldu. Biz de araştırdık ve belediyenin ücretsiz kurs verdiğini öğrenince başvurduk" şeklinde konuştu.

Çocuklar, profesyonel voleybolcu olmayı hedefliyor

Kursiyerlerden Derin Yılmaz, ileride voleybolcu olmak istediğini ifade ederek, "Takım halinde oynandığı için voleybolu seviyorum. Filenin Sultanları'nı da yakından takip ediyorum. En çok Hande Baladın'ı seviyorum. Büyüyünce onun gibi olmak istiyorum" dedi.

Kurs sayesinde herkesle arkadaş olduğunu dile getiren Berra Su Demir de, en büyük hayalinin milli formayı giymek olduğunu ifade etti. - MERSİN