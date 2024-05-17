Mersin'de 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin'de 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Mersin\'de 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Mersin'de düzenlenen 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası başladı. Şampiyon olan takım Türkiye finallerinde Mersin'i temsil edecek.

17.05.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası başladı. Şampiyon olan takım Türkiye finallerinde Mersin'i temsil edecek.

Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Ayak Tenis Federasyonu iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ödüllü turnuvanın ilk günü çekişmeli maçlara sahne oldu. Hem sporun hem de bayram coşkusunun bir arada yaşandığı turnuvada takımlar ayak tenisinde yeteneklerini sergiledi. Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri'ndeki tenis kortunda oynanan maçlarda sporcular hem bireysel yeteneklerini hem de takım uyumlarını sergileyerek izleyicilerden alkış aldı.

19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası'nda yarın saat 16.00'da yarı final maçları, saat 17.00'de ise final maçı oynanacak. Turnuvada dereceye giren takımlara toplam 22 bin 500 TL ödül verilecek. Şampiyon olan takım Türkiye finallerine katılarak, Mersin'i temsil edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Tenis, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:56:52. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement