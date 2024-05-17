Mersin\'de 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Spor

Mersin'de düzenlenen 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası başladı. Şampiyon olan takım Türkiye finallerinde Mersin'i temsil edecek.

Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Ayak Tenis Federasyonu iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ödüllü turnuvanın ilk günü çekişmeli maçlara sahne oldu. Hem sporun hem de bayram coşkusunun bir arada yaşandığı turnuvada takımlar ayak tenisinde yeteneklerini sergiledi. Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri'ndeki tenis kortunda oynanan maçlarda sporcular hem bireysel yeteneklerini hem de takım uyumlarını sergileyerek izleyicilerden alkış aldı.

19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası'nda yarın saat 16.00'da yarı final maçları, saat 17.00'de ise final maçı oynanacak. Turnuvada dereceye giren takımlara toplam 22 bin 500 TL ödül verilecek. Şampiyon olan takım Türkiye finallerine katılarak, Mersin'i temsil edecek. - MERSİN