Mersin'de Bocce Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Mersin'de Bocce Şampiyonası Sona Erdi

Mersin\'de Bocce Şampiyonası Sona Erdi

Mersin, Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Milli takım 3 altın madalya kazandı.

03.11.2024 15:59
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MERSİN'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce (Volo) Şampiyonası sona erdi.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 11 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen Volo Şampiyonası tamamlandı.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan milli takım üç altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanma başarısı göstererek şampiyonaya damga vurdu.

Milli sporcu Mine Türker ve İnci Ece Öztürk kadınlar röle kategorisinde Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Buket Öztürk tek geleneksel kategorisinde İtalyan rakibini 12-8 mağlup ederek birinci, Emine Dursun ve Buket Öztürk Çift geleneksel kategorisinde birinci, İnci Ece Öztürk ise basamak kategorisi final mücadelesinde İtalyan rakibine 40-37 yenilerek ikinci oldu. Mehmet Can Yakın ve İnci Ece Öztürk karışık çiftler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısı elde etti.

Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri Uluslararası Bocce Konfederasyonu Baskanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan ve Toroslar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özdemir tarafından verildi.

Kaynak: DHA

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