Mersin\'de Cumhuriyetin 100. Yılında Milli Sporcular Ödüllendirildi

Mersin'de, cumhuriyetin 100. yılında uluslararası müsabakalarda başarı gösteren milli sporcular ödüllendirildi.

Mersin Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 2023 yılında uluslararası müsabakalarda 15 farklı branşta madalya alan 80 milli sporcu, antrenörleri ve spor branşlarının il temsilcilerinin katıldığı 'Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı bayrağımızı dalgalandıranlar' programı düzenlendi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülke olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılı'na adım attıklarını belirterek, "Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması her alanda ülkemizin başarılarına yeni başarılar katacağı bir yıl olmasını diliyor ve bu uğurda çalışma kararlılığını siz sevgili gençlerimize güvenerek bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Mersin'in, Türkiye'nin pek çok alanda başarılarıyla ön planda olan illerinden birisi olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Şehrimizi tanımlarken tarımından sanayisine, lojistiğinden turizmine kadar birçok yönünü ön plana çıkartarak tarif edebiliyoruz. Mersin'in aynı zamanda bir spor şehri olduğunu da rahatlıkla ifade ediyoruz. Çünkü ilimizde 80'i İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ait olmak üzere toplamda 100'ün üzerinde spor tesisimiz bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın 'sporu tabana yayıyoruz' anlayışı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın pek çok projesi, yatırımı hayata geçmiş ve şu anda bu tesislerden, sporcularımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımız tarafından faydalanılıyor. Özellikle 2013 yılında ilimizde düzenlenen Akdeniz Oyunları sürecinde dünya standartlarında pek çok tesisimiz yapılmıştı. O tesislerimizi yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Gerek ulusal gerek uluslararası müsabakalara Mersin'imizde ev sahipliği yaparken, bu tesislerimizden de azami ölçüde yararlanıyoruz" diye konuştu.

"Kentin milli sporcu sayısı yüzde 100 arttı"

Sporcuları, uluslararası müsabakalardaki başarılarından dolayı kutlayan Vali Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl 68 olan milli sporcu sayımız aşağı yukarı yüzde 100'e yakın bir artışla 131'e çıktı. Bu artışa doğru orantılı olarak da geçen yıl uluslararası düzeyde aldığımız madalya sayısı 46 iken bu yıl 3 katı bir artış gerçekleştirerek 132'ye çıktı. Hepinizi bu başarılarınızdan dolayı gönülden kutluyor, alkışlıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. İlimizde 60 branşta, 500'ün üzerinde kulübümüz faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıl boyunca ilimizde yaklaşık 4 bin 500 spor organizasyonu gerçekleştirildi. Bunların bir kısmı il düzeyinde, bir kısmı federasyonlar iş birliğiyle, bir kısmı okul sporları düzeyinde, bir kısmı ulusal düzeyde, bir kısmı ise uluslararası düzeyde gerçekleşmiş ve bu organizasyonlara 120 bin civarında sporcu katılmıştır" ifadelerini kullandı.

Spor alanında elde edilen bu başarıların, geleceğe yönelik umutları da arttırdığını dile getiren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Çünkü spor demek sağlık, zindelik, takım ruhunun ve birlikte hareket ederek dayanışmanın arttırılması demektir. Bir amacımız da sporu bir yaşam tarzı haline getirmek, benimsetmek ve sevdirmektir. Bu yüzdendir ki, Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde okullarımızda sürekli yetenek taramaları yaparak binlerce öğrencimize, çocuğumuza, gencimize ulaşıp onların erken yaşlarda sporla tanışmasını teşvik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı bayrağımızı dalgalandıran ve 15 branşta toplamda 80 madalya sahibi siz kıymetli gençlerimizle bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutarak göğsümüzü kabarttınız. Bu manada milli duygularımızın pekişmesine katkı sağladınız. Hepinize müteşekkiriz. Mersin adına ve ülkemiz adına şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha nice başarılara imza atacağınıza inanıyoruz."

Programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ve sporcularımızı temsilen Multinations Yıldızlar Şampiyonası 200 metre Kelebek Stil Yüzme Şampiyonu Tuncer Berk Ertürk de birer konuşma gerçekleştirdiler. Vali Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyeleri, 2023 yılı boyunca değişik branşlarda madalya kazanarak dereceye giren sporculara ve antrenörlerine ödüllerini takdim etti, başarılarının devamını diledi. - MERSİN