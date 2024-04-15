Mersin\'de Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası düzenlenecek

Spor

Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası, 20-21 Nisan'da Mersin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Dünya Paratriatlon Kupası, Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal yarışlarla triatlon sporunun kalbi Mersin'de atacak. 29 ülkeden 140'ı yabancı toplam 380 sporcu Akdeniz'in mavi sularında yüzecek, palmiyeler altında bisiklet sürecek ve Mersin sahilinde koşacak.

Dünya Paratriatlon Kupası'nda mücadele edecek sporcular, Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için yarışlarda puan toplayacak. Yarışlarda dünyanın en iyi paratriatletri ve Avrupa'nın gelecek vaat eden genç triatletleri Yenişehir sahil şeridi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda mücadele edecek.

Sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek. Etabı bitiren yarışmacılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak. - MERSİN