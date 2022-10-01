Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

01.10.2022 22:22

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen ve 121 sporcunun katıldığı şampiyona açılış seremonisiyle başladı.

Açılışta konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Mersin'de her yıl önemli organizasyonlar yaptıklarını belirterek, bu tür yarışların olimpiyatlar için oldukça önemli olduğunu aktardı.

Organizasyonun ilk gününde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sporcular genel tasnifte jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi.

Yarışlarda yarın sporcular alet finallerini gerçekleştirecek.

Organizasyonun ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Yıldız kadınlar

1- İnci Kaleköylüoğlu (43.300)

2- Naz Aktürk (42.050)

3 - Bilge Korkusuz, Gülbahar Ece Gerdan (41.400)

Genç kadınlar

1- Atiye Berra Karademir (49.000)

2- Beren Bay (44.650)

3- Zeynep Kurtuluş (44.100)

Büyük kadınlar

1- Sevgi Seda Kayışoğlu ( 49.100)

2- Bengisu Yıldız (49.000)

3- Derin Tanrıyaşükür (48.450)

Yıldız erkekler

1- Niki Berk Kaya (75.366)

2- Deniz Şükrüoğlu (71.199)

3- Sadican Teomanlı (69.334)

Genç erkekler

1- Altan Doğan (77.200)

2- Volkan Arda Hamarat (75.300)

3- Umut Mehmet Filiz (74.550)

Büyük erkekler

1- Sercan Demir (79.400)

2- Mehmet Ayberk Koşak (79.300)

3- Yunus Emre Gündoğdu (79.250)

YORUMLAR
500
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Terör Saldırısıyla İlgisi Olmayan Başka Bir Soruşturma Dosyası Kapsamında Daire Başkanımız Hakkında... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Terör Saldırısıyla İlgisi Olmayan Başka Bir Soruşturma Dosyası Kapsamında Daire Başkanımız Hakkında... Ömer Fethi Gürer: 'Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı. Ömer Fethi Gürer: 'Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı.
Kaynak: AA

Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 04:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement