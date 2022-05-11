Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı

11.05.2022 14:23
Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı

Mersin'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na 160 takım ve 4 bin sporcu katılıyor.

Mersin'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na 160 takım ve 4 bin sporcu katılıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen şampiyona, CNR EXPO Fuar Merkezi'nde başladı. Yenişehir Belediyesi ekiplerince 8 saha ve portatif tribün kurulan fuar alanında gerçekleştirilen organizasyonda, yıldız kız ve yıldız erkekler müsabakaları oynanıyor.

Türkiye geneli 160 takım ve 4 bin sporcu katıldığı organizasyonun da yıldız kız ve yıldız erkekler müsabakaları 16 Mayıs'ta tamamlanacak. Midi kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde 18-25 Mayıs'ta oynanacak maçlarla devam edecek şampiyona, 9-16 Haziran'da midi erkekler ve küçük kızlar maçlarıyla sona erecek.

Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı
Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı
Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı
Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı
Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı

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voleybol, Festival, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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