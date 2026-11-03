Mersin'de görme engelliler satranç şampiyonası başladı, 200 bin lira ödül dağıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de görme engelliler satranç şampiyonası başladı, 200 bin lira ödül dağıtılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de görme engelliler satranç şampiyonası başladı, 200 bin lira ödül dağıtılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Satranç Federasyonunun Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kamplarında düzenlediği 2025-26 Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası 110 sporcunun katılımıyla başladı. 8 Kasım'da sona erecek turnuvada toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak.

2025-26 Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun Silifke İlçesindeki Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda organize ettiği turnuvaya 110 sporcu katılıyor.

Satranç Federasyonu Asbaşkanı Abdulkerim Oğuzhan Alkan, gazetecilere, açıklamasında "Etkinliğe katılan, bütün engelleri aşa aşa 7 yaşından ilerleyen yaşlara kadar bu alanda gönül gözüyle meydan okuyan tüm sporcularımız ile velilerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyor, başarılar diliyorum." dedi.

Afyonkarahisar Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serap Güderler, "Mesafe uzak olmasına rağmen buradaki dostluklar hiçbir zaman unutulmuyor. Arkadaşlarımızla, çocuklarımızla tekrar karşılaşabilmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Manisa'dan gelen sporcu İmdat Şanlı ise güzel bir etkinlik olmasını temenni etti.

Toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak turnuva, 8 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
GençlikSilifkeTürkiyeMersinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:44
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım’da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım'da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 19:55:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin'de görme engelliler satranç şampiyonası başladı, 200 bin lira ödül dağıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android