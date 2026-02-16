Mersin\'de Kış Atmalar Şampiyonası Tamamlandı

MERSİN'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Arası U18 Atmalar Ligi 1'inci Kademe Yarışmaları, 14-15 tarihlerinde Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlendi. 36 ilden, 298 sporcunun katıldığı organizasyonlar; gülle, disk, cirit ve disk atma branşlarında birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Şampiyona sonunda derece giren sporculara ödülleri verildi.