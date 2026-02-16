Mersin'de Kış Atmalar Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Mersin'de Kış Atmalar Şampiyonası Tamamlandı

Mersin'de Kış Atmalar Şampiyonası Tamamlandı
16.02.2026 14:44
Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda 36 ilden 298 sporcu yarıştı.

MERSİN'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Arası U18 Atmalar Ligi 1'inci Kademe Yarışmaları, 14-15 tarihlerinde Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlendi. 36 ilden, 298 sporcunun katıldığı organizasyonlar; gülle, disk, cirit ve disk atma branşlarında birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Şampiyona sonunda derece giren sporculara ödülleri verildi.

14:17
