Mersin\'de Parkur Şampiyonası Başladı

Spor

PARKUR Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası Final Etabı, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve 18-20 Ekim tarihleri arasında 11 ilden 63 sporcunun katılımıyla Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası Final Etabı' başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Onur Çağlar, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Yenişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halit Akkabak, sporcu ve antrenörlerin katıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Onur Çağlar ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan şampiyonaya katılan Sporcu ve Antrenörlere başarıları dileklerinde bulundu.

Mersin'in ev Sahipliğinde düzenlenen Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası Final Etabı yarın yapılacak final yarışmalarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.