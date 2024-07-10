Mersin'de Yaz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin'de Yaz Yüzme Kursları Devam Ediyor

Mersin\'de Yaz Yüzme Kursları Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde her yaz açılan yüzme kursları bu dönem de devam ediyor. 6 yaş ve üzeri her vatandaşın katılım sağladığı yüzme kursları sayesinde, deniz kenti Mersin'de yüzme bilmeyen kalmayacak.

10.07.2024 09:31  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde her yaz açılan yüzme kursları bu dönem de devam ediyor. 6 yaş ve üzeri her vatandaşın katılım sağladığı yüzme kursları sayesinde, deniz kenti Mersin'de yüzme bilmeyen kalmayacak.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleşen yüzme derslerine katılan kursiyerler, 2 hafta boyunca ders alıyor. Her gün çocuk, genç ve yetişkinler olmak üzere yaklaşık 500 kursiyerin eğitim gördüğü kursta, 2 cankurtaran da güvenliği sağlıyor. Olimpik havuzda verilen kurs ile yüzmeyi öğrenen yüzlerce kursiyer sıcak yaz günlerinde hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor. 24 Haziran'da başlayan pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri verilen yüzme kursları, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

"Ücretsiz eğitimlerimizi deneyimli hocalarımızla veriyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinde görev yapan yüzme antrenörü Ekrem Erden, 24 Haziran'da ilk dönemlerine başladıklarını belirterek, "Kurslarımızı bu yıl 5 dönem olarak vereceğiz. Eğitim sürelerimiz ortalama 1 saat sürüyor. Günde yaklaşık 500 çocuk, genç ve yetişkine hizmet veriyoruz. Bu yıl en küçük 6 yaşında kursiyer aldık. Ondan sonra yaş aralığımız yok. 70 yaşına kadar kursiyerlerimiz mevcut. Her dönemimiz 2 hafta oluyor. Gelen kursiyerimiz 8 dersten yararlanıyor. Bu dersler sonucunda da yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Deniz kenti Mersin'de yüzme bilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erden, "Birinci hedefimiz yüzmeyi öğrenmeleri. Bizim havuzumuz olimpik bir havuz. Ücretsiz eğitimlerimizi deneyimli hocalarımızla veriyoruz. Gelen kursiyerlerimiz buradan gayet memnun ayrılıyorlar. 2 cankurtaranımız var. Dersler esnasında, etrafta gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Bu hizmetten bütün vatandaşlarımız yararlansın istiyoruz. Onun için biz bunu 5 döneme yaydık. Çok daha fazla insanımızın faydalanabilmesi için de 2 hafta ile sınırlandırdık" diye konuştu.

Hem minikler hem de aileleri yüzme kursundan oldukça memnun

Yüzme kursu eğitimine katılan Defne Hena Kövenç, hem yüzme öğrendiğini hem de eğlendiğini ifade ederek, "Balıklama atlamayı, kulaç atmayı ve yüzmenin temelini burada öğrendim. Hocalarım çok iyi. Buraya herkes gelebilir" diye konuştu.

Aslen Alman olan yetişkin kursiyerlerden Nossi Krapp, Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursunda yüzme öğrendiğini belirterek, "Ben yüzmeyi hiç bilmiyordum. Şimdi çok iyi yüzüyorum. Çok mutluyum. Burada çok güzel insanlar var" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Yaz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Yaz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement