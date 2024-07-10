Mersin\'de Yaz Yüzme Kursları Devam Ediyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde her yaz açılan yüzme kursları bu dönem de devam ediyor. 6 yaş ve üzeri her vatandaşın katılım sağladığı yüzme kursları sayesinde, deniz kenti Mersin'de yüzme bilmeyen kalmayacak.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleşen yüzme derslerine katılan kursiyerler, 2 hafta boyunca ders alıyor. Her gün çocuk, genç ve yetişkinler olmak üzere yaklaşık 500 kursiyerin eğitim gördüğü kursta, 2 cankurtaran da güvenliği sağlıyor. Olimpik havuzda verilen kurs ile yüzmeyi öğrenen yüzlerce kursiyer sıcak yaz günlerinde hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor. 24 Haziran'da başlayan pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri verilen yüzme kursları, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

"Ücretsiz eğitimlerimizi deneyimli hocalarımızla veriyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinde görev yapan yüzme antrenörü Ekrem Erden, 24 Haziran'da ilk dönemlerine başladıklarını belirterek, "Kurslarımızı bu yıl 5 dönem olarak vereceğiz. Eğitim sürelerimiz ortalama 1 saat sürüyor. Günde yaklaşık 500 çocuk, genç ve yetişkine hizmet veriyoruz. Bu yıl en küçük 6 yaşında kursiyer aldık. Ondan sonra yaş aralığımız yok. 70 yaşına kadar kursiyerlerimiz mevcut. Her dönemimiz 2 hafta oluyor. Gelen kursiyerimiz 8 dersten yararlanıyor. Bu dersler sonucunda da yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Deniz kenti Mersin'de yüzme bilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erden, "Birinci hedefimiz yüzmeyi öğrenmeleri. Bizim havuzumuz olimpik bir havuz. Ücretsiz eğitimlerimizi deneyimli hocalarımızla veriyoruz. Gelen kursiyerlerimiz buradan gayet memnun ayrılıyorlar. 2 cankurtaranımız var. Dersler esnasında, etrafta gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Bu hizmetten bütün vatandaşlarımız yararlansın istiyoruz. Onun için biz bunu 5 döneme yaydık. Çok daha fazla insanımızın faydalanabilmesi için de 2 hafta ile sınırlandırdık" diye konuştu.

Hem minikler hem de aileleri yüzme kursundan oldukça memnun

Yüzme kursu eğitimine katılan Defne Hena Kövenç, hem yüzme öğrendiğini hem de eğlendiğini ifade ederek, "Balıklama atlamayı, kulaç atmayı ve yüzmenin temelini burada öğrendim. Hocalarım çok iyi. Buraya herkes gelebilir" diye konuştu.

Aslen Alman olan yetişkin kursiyerlerden Nossi Krapp, Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursunda yüzme öğrendiğini belirterek, "Ben yüzmeyi hiç bilmiyordum. Şimdi çok iyi yüzüyorum. Çok mutluyum. Burada çok güzel insanlar var" ifadelerini kullandı. - MERSİN