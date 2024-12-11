Mersin Maratonu\'na Rekor Beklentisi

Spor

Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6. kez düzenlenecek organizasyonun Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki tanıtımında "Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz" sloganıyla 15 Aralık'ta koşulacak maratonun tanıtım filmi ve parkurların güzergahları gösterildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maratonun yüksek katılımlı ve rekor derecelerin alınacağı bir organizasyon olmasını beklediklerini söyledi.

Organizasyon parkurunda bazı değişiklikler yapıldığını anlatan Seçer, "Parkurumuz, birtakım değişikliklerle dünyanın en güzel maraton parkurlarından biri haline getirildi. Türkiye tarihinde koşulan en hızlı derecenin elde edilmesi artık olasılık dahilinde. 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' mottosunu da bu beklentimizden yola çıkarak kullanmış olduk." dedi.

Seçer, Uluslararası Mersin Maratonu'nun geçen yıl Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisine alındığını anımsatarak "Türkiye'de koşulan 3 maraton içerisinde organizasyon başarısı olarak birinci sırada Uluslararası Mersin Maratonu yer alıyor. 42 kilometre kategorisine ülkemiz dahil 27 ülkeden 398 sporcu başvurdu. Bunun 80'i yabancı sporcu. 10 kilometre kategorisine 1654 sporcu başvuru yaptı. Bunun da 87'si yabancı. Maratonda (42 kilometre) ilk 8 sporcuya 70 bin dolar ödül vereceğiz. Bunların yarısı kadın yarışmacılara, diğer yarısı da erkek sporculara verilecek. Ayrıca tüm kategoriler dahil toplam dağıtılacak ödül miktarı da 3 milyon 600 lira olacak." bilgilerini verdi.

Organizasyonda mücadele edecek Kenyalı sporcular Truphena Chepchirchir ve Mark Kosgey Kiptoo da maratona ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Uluslararası Mersin Maratonu

Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışları 15 Aralık'ta koşulacak.

Halk koşusu kayıtlarının 15 Aralık'a kadar yapılabileceği organizasyonda dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.

Maraton kapsamında, 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda fuar düzenlenecek.