Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü\'nden 4 oyuncu milli takım kampına çağrıldı

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Ampute Futbol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün 4 oyuncusu milli takım kampına çağrıldı. Futbolculardan Batuhan Kale, Kenan Salman, Ömer Özer ve Fatihcan Azrak, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki gelişim kampına katılacak.

Kulüp Başkanı Ali Yanaç, 2018'de kurdukları ampute futbol takımının meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Şu anda 4 futbolcularının milli takım kampına çağrıldığını belirten Yanaç, "İnşallah milli takım kampına seçilen sporcularımızın 2026 Dünya Kupası'nda yer almasını istiyoruz. Büyük mücadeleler vererek buralara kadar geldik. Şu anda 4 sporcumuzun kampa çağrılması bu emeğimizin güzel bir karşılığı oldu. Bundan sonra da arkadan gelen genç sporcuları yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Ampute futbolda Mersin'in adını dünyada duyuracağız"

Ampute futbolu daha iyi yerlere taşımak için çalıştıklarını anlatan Ali Yanaç, Mersin'in tek ampute futbol takımı olarak destek geldikçe ampute futbol camiasında ve milli takımda güzel işler yapacak futbolcular yetiştireceklerini kaydetti. Bu anlamda gerek Vali Ali Hamza Pehlivan, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den ciddi anlamda destek gördüklerini dile getiren Yanaç, "Gerekse iş insanları olsun destek verdikleri zaman hiçbir şeyin boşa çıkmadığını gördük. Bu destekleri daha da arttıkça bu çocuklarımızı daha iyi yerlerde getireceğiz ve ampute futbolda Mersin'in adını dünyada duyuracağız" diye konuştu.

Futbolculardan Batuhan Kale, Kenan Salman, Ömer Özer ve Fatihcan Azrak'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki gelişim kampına çağrıldığını belirten Ali Yanaç, yeni sezon hazırlıklarının da sürdüğünü sözlerine ekledi. - MERSİN