Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç
Mersin Spor: Cobbs 14, Pineiro 4, Emre Tanışan 2, Cruz 24, Kairys 5, Olaseni 21, Berkay Sinirlioğlu 5, Simmons 9, Canberk Kuş 13, Tevfik Akdamar
Manisa Basket: Brown 20, Echodas 9, Besson 17, White 15, Yunus Emre Sonsırma 20, Pickett 3, Mehmet Yağmur 2, Leon Apaydın, Ahmet Safa Yılmaz 2
1. Periyot: 29-28
Devre: 53-45
3. Periyot: 73-72
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Mersin Spor, sahasında Manisa Basket'i 97-88 yendi.
Son Dakika › Spor › Mersin Spor, Manisa Basket'i Yendi - Son Dakika
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